Алматинцы покорили пик Нурсултан в честь Дня столицы РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пик Нурсултана покорили алматинцы ко Дню столицы РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

4 июля в рамках программы «Спорттық Алматы» состоялась Альпиниада «Пик Нурсултан». Жители Алматы, влюбленные в альпинизм, посвятили свое восхождение 30-летию Независимости Республики Казахстан и Дню столицы.

Как сообщили организаторы мероприятия, к восхождению на пик Нурсултан допустили всех желающих в возрасте от 16 лет. Участники стартовали в 5 часов с Медео.

«Мы не первый год проводим Альпиниаду в рамках городской программы «Спорттық Алматы». В этом году мероприятие посвящено 30-летию Независимости Республики Казахстан и Дню столицы. Желающих всегда очень много. Этот год также не стал исключением. Люди приходят семьями. Среди участников много молодых людей и немало пенсионеров. В связи с карантинными мерами у нас в этом году есть ограничения, поэтому на сам пик Нурсултан совершить восхождение смогут только 100 человек из числа наиболее опытных и подготовленных. Таких участников снабжаем специальной экипировкой на пике Комсомол. Здесь на Шымбулаке мы организовали концертную программу и розыгрыш призов. Самое главное, что люди довольны и активно участвуют в мероприятии. Спасибо городскому акимату и управлению спорта за поддержку», - говорит руководитель проекта «Спорттық Алматы» Ержан Мухаманов.

Опытные альпинисты «Спорттық Алматы» прошли до Шымбулака (2380 м), а затем до Талгарского перевала (3200 м), поднялись на ледник Богдановича (3600 м), покорили перевал Комсомол (4000 м) и финишировали на пике Нурсултан (4376 м). Как говорят альпинисты, пик Нурсултан видно каждому алматинцу из любой точки города. И это очень символично. Участники выбрали наиболее распространенный вариант подхода – через Талгарский перевал. Также есть вариант восхождения на пик Нурсултан через перевал Маншук Маметовой.

Участница восхождения алматинка Валентина поделилась своими эмоциями во время прохождения ледника.

«Я первый раз участвую в Альпиниаде. Это настоящий праздник для всех нас. Мы с шести утра начали восхождение в горы. Сегодня добрались до ледника Богдановича (3600 м). Спасибо большое организаторам. Горы, свежий воздух. Настроение прекрасное. Хотелось бы больше таких интересных мероприятий», - рассказывает участница Альпиниады Валентина Дмитриевна.

Не менее эмоционален был Болатбек Бейсенов:

«Сегодня участвовал в Альпиниаде. Я в пять утра приехал, чтобы попасть на пик Нурсултан. Мне 55 лет. Чувствую себя хорошо. После таких восхождений в горы начинаешь верить в свои силы. Там и старше меня были участники. Это замечательно, что люди разных возрастов участвуют в Альпиниаде, вместе поднимаются в горы».

Отметим, что Альпиниада «Шымбулак – пик Нурсултан» проводится ежегодно с целью пропаганды здорового образа жизни среди жителей Алматы. В этом году это восхождение решили посвятить 30-летию Независимости РК. По мнению организаторов, это уникальная дата, когда можно взглянуть и оценить масштаб свершений и достижений страны.