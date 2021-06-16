Алматинцы перекрыли дорогу после отключения горячей воды за долги

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы минувшей ночью перекрыли дорогу возле барахолки. Причину инцидента объяснили в городском акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошел на Северном кольце возле барахолки. Как выяснилось, дорогу перекрыли жильцы жилого комплекса O-Jet, возмущенные отключением горячей воды. Видео распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как сотни автомашин стоят в заторе.

В городском акимате пояснили, что горячую воду жильцам отключили из-за долгов перед АО «КазТрансГаз Аймак».

«Обслуживанием котельной домов ЖК «O-Jet» занимается ТОО «Alpha Management Services». В связи с тем, что по услуге газа образовалась задолженность, 24 мая 2021 года в адрес вышеуказанной компании поступило письмо от АО «КазТрансГаз Аймак» о задолженности в размере 1 477 000 тенге.

ТОО «Alpha Management Services» проинформировало потребителей ЖК O-Jet о необходимости оплаты образовавшейся задолженности перед газовым хозяйством за горячее водоснабжение и отопление в срок до 14 июня 2021 года, со списком должников на информационных стендах и в лифтах», - прокомментировали в акимате.

Общая дебиторская задолженность жителей за горячее водоснабжение и отопление составляет порядка 3 000 000 тенге.

«По состоянию на 16 июня 2021 года АО «КазТрансГаз Аймак» отключение газоснабжения не производилось. Отключение горячей воды проведено ТОО «Alpha Management Services», так как котельную домов ЖК O-Jet обслуживают они. Компания имеет задолженность по услуге газа, в связи с чем, АО «КазТрансГаз Аймак» направлено уведомление об отключении, но само отключение еще не производилось. Отключение горячей воды проведено компанией «Альфа Менеджмент»», - пояснили в акимате.

Также в акимате добавили, что 15 июня в 13:00 АО «Интергаз Центральная Азия» произведено отключение газа в ЖК «Северное кольцо» за неуплату долгов, однако в связи с возникшим социальным напряжением подачу газа восстановили в 23:00 по просьбе аппарата акима Алатауского района.