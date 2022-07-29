29 Июля 2022 09:34

Алматинцы отдали 2 млн тенге мошеннику за «трудоустройство» в Южной Корее

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 2 млн тенге обманул жителей Алматы мужчина, обещая трудоустройство в Южной Корее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, неоднократно, в отношении двух или более лиц: именно так квалифицируются действия гражданина Ц., 1995 года рождения.

«На данный момент в едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 2 факта обмана. Они соединены в одно производство. Подозреваемый обманывал людей посредством интернет-ресурса. Он разместил ложные объявления об оказании помощи в трудоустройстве и оформлении рабочий визы в Южную Корею. После получения денежных средств мужчина скрывался. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.190 ч.3 п.3, 190 ч.3 п.4 УК РК, задержан гражданин Ц. Он взят под стражу», – сообщил начальник управления полиции Жетысуского района департамента полиции г. Алматы Дархан Мусанов.

Фото: polisia.kz