Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Алматинцы отдали 2 млн тенге мошеннику за «трудоустройство» в Южной Корее
29 Июля 2022 09:34

Алматинцы отдали 2 млн тенге мошеннику за «трудоустройство» в Южной Корее

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 2 млн тенге обманул жителей Алматы мужчина, обещая трудоустройство в Южной Корее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, неоднократно, в отношении двух или более лиц: именно так квалифицируются действия гражданина Ц., 1995 года рождения.

«На данный момент в едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 2 факта обмана. Они соединены в одно производство. Подозреваемый обманывал людей посредством интернет-ресурса. Он разместил ложные объявления об оказании помощи в трудоустройстве и оформлении рабочий визы в Южную Корею. После получения денежных средств мужчина скрывался. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.190 ч.3 п.3, 190 ч.3 п.4 УК РК, задержан гражданин Ц. Он взят под стражу», – сообщил начальник управления полиции Жетысуского района департамента полиции г. Алматы Дархан Мусанов.


Фото: polisia.kz

Новости по теме
Мошенник обещал алматинцам недорогие запчасти из РФ
Тарифы на электроэнергию повысят в Алматы
Названы преимущества отмены дифференциации тарифов на электроэнергию
Читайте также
Лжесотрудник банка выманил 3,5 млн тенге у акмолинки
Безработными официально числятся около 450 тыс. казахстанцев
Мошенник обещал алматинцам недорогие запчасти из РФ
Пособие по уходу за ребенком предлагают продлить до 1,5 лет
Нарушители на водных мотоциклах привлечены к ответственности в ВКО
Размер соцвыплаты по случаю потери кормильца увеличен на 9% в РК
Тарифы на электроэнергию повысят в Алматы
Стеклянный купол и безвизовый парк – какова судьба 10 крупных проектов в Нур-Султане
Популярное
1 Жалобы на тараканов и крыс участились в Алматы
2 Машины-двойники из Армении задержала полиция Алматы
3 Коноплю выращивал в огороде житель Жетысуской области
4 Пожизненно лишенный прав пьяный водитель задержан в ВКО
5 Более 60 тонн дикорастущей конопли уничтожили жамбылские полицейские

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив