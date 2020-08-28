Алматинцы отчислили более 77 млрд тенге в Фонд медицинского страхования

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Фонд медицинского страхования поступило порядка 398,8 млрд тенге. Пятая часть от всех средств, поступивших в ФСМС принадлежит Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, с 1 июля 2017 года по 30 июля 2020 года общая сумма поступлений на ОСМС от Алматы составила более 77,4 млрд тенге за 1,7 млн. человек. Основная часть поступлений или свыше 65,6 млрд тенге – это отчисления работодателей, остальные 11,8 млрд тенге - взносы индивидуальных предпринимателей и лиц работающих по договорам гражданско-правового характера», - отметил директор филиала по города Алматы НАО «Фонд социального медицинского страхования» Тлеухан Абилдаев.

Как сообщил спикер, с каждым месяцем наблюдается рост плательщиков ЕСП.

«Единый совокупный платеж за себя с начала 2019 года оплатили свыше 192 тысяч самозанятых алматинцев на сумму 294,7 млн тенге»,- обозначил Тлеухан Абилдаев.