8 Июня 2022 21:43

Алматинцы опасаются нашествия змей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Змеи начали все чаще появляться в зарослях травы, заползать в подъезды и подвали многоэтажек города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Горожане даже поделились в соцсетях, что змеи поселились возле жилых домов.

«Слышала, что в этом году змей больше обычного. Я один раз видела змею возле своего дома. Я уже начала беспокоиться за безопасность своих детей. Потому что, не знаешь где и когда встретишь змей, они повсюду», - рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» жительница микрорайона Зердели города Алматы Айгерим Абдан.

Также с начала лета змеи начали появляться на участках детского сада этого же района.

По словам заведующей ГККП ясли-сада № 148 Алатауского района города Алматы Раи Шарапиевой, вокруг детского сада змеи действительно обитают.

«В прошлом году мы узнали, что змеи обитают не только на участках нашего района, но и перебрались на территорию детского сада. К счастью, никаких несчастных случаев не произошло. Профилактическую работу мы проводим постоянно. К примеру, в марте проводилась дезинфекция против змей. Следующий этап запланирован на июль месяц. Для нас важно обеспечить безопасность наших детей. Воспитатели очень бдительны. Мы ежедневно проводим разъяснительные работы. Перед прогулкой проверяем все участки детских площадок, где играют дети. Воспитатель каждой группы постоянно находится рядом с детьми. Также просим родителей во время прогулок не оставлять детей одних», - сообщила Рая Шарапиева.

Известно, что наиболее часто змей наблюдают в весенний период, но и летняя жара приводит к увеличению количества встреч с ними. В это время года змеи выползают погреться на солнце. Неожиданная встреча с пресмыкающимся в редких случаях может привести к укусу, но чаще, в результате таких встреч люди сильно пугаются и паникуют. Герпетолог, научный сотрудник лаборатории орнитологии и герпетологии Института зоологии КН МОН РК Юлия Зима​ объяснила причины нашествия неприятных обитателей на город и как избежать негативных последствий при встрече с ними.

«Каждый год с наступлением весны поступает большое количество звонков от жителей города о встречах со змеями. В окрестностях города Алматы живет только два вида ядовитых змей. Это степная гадюка и обыкновенный щитомордник. Но за все время моей работы, находок ядовитых змей в самом городе не было. Наиболее часто, люди встречаются с узорчатым полозом и водяным ужом. Эти встречи не опасны. Даже если они укусят, в результате человек отделается небольшими ранками, которые легко заживут. Если вы столкнулись с уксусом змеи, независимо от того ядовита она или нет, следует сразу обратиться в городскую больницу скорой неотложной помощи, в отделение токсикологии. Когда от жителей поступают звонки, по возможности езжу на объекты, где зафиксировали змею или прошу выслать фотографию. Определяю вид змеи и даю рекомендации как себя вести или что делать.​ Город сильно разрастается и новые микрорайоны появляются на месте степей, где жили змеи. Первые годы после освоения земель, змеи могут встречаться, но постепенно они исчезают», - сказала Юлия.