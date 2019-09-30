+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 5 °С
Алматы: 11 °С
USD 387.63 EUR 423.49
RUB 6.02 CNY 54.40
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Алматинцы окунулись в мир японской культуры

30 Сентября 2019 20:38
Поделиться:
Алматинцы окунулись в мир японской культуры

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы получили уникальную возможность окунуться в мир культуры Страны восходящего солнца благодаря международному фестивалю «Японская осень», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Презентация книг казахстанского писателя Рахымжана Отарбаева прошла в Москве
Лейла Алиева открыла Центр казахстанской литературы и культуры в Азербайджане Спустя 50 лет в Каркаралинске собрали первый состав ансамбля «Салтанат» В Костанайской области для молодежи учредят стипендии им.Беимбета Майлина

Ценители искусства насладились неисчерпаемым очарованием японской музыки. Перед казахстанской публикой выступили именитые музыканты: Кейко Инoуэ (орган), Ямашита Кенжи (пианино), Сакита Хаджиме (музыкальная пила), которые продемонстрировали высокий уровень исполнительского мастерства. Концерт прошел при полном аншлаге и стал настоящим праздником для всех его участников.

Фестиваль объединил на сцене признанных звезд традиционной музыки, классики, джаза из Страны восходящего солнца и мастеров искусств Казахстана. На протяжении 9 лет фестиваль знакомит зрителей с лучшими образцами японской музыки и обеспечивает творческий взаимообмен между исполнителями разных стран. Предыдущие концерты фестиваля состоялись в Ташкенте и Бишкеке.

На этом увлекательное познавание необыкновенно богатой японской культуры не закончилось. Фестиваль «Японская осень» продолжается в кинотеатре «Цезарь» с 28 сентября по 2 октября. На нынешнем фестивале японский кинематограф представлен во всем жанровом и стилистическом разнообразии. Публика уже успела посмотреть три кинокартины известных японских режиссеров.


Как отметили зрители, в фильмах присутствуют японская мудрость и колорит, самобытная культура, тонкое восприятие мира, которое присуще Японии. Впереди еще показ двух фильмов. Кинокартины представляет киновед Олег Борецкий. Вход на фильмы в рамках фестиваля «Японская осень» свободный.

Несмотря на отдаленность нашей страны от берегов Японии, казахстанцы с каждым годом все больше проявляют особый интерес к Стране восходящего солнца. Ведь современная Япония покоряет мир своими высокими достижениями в разных сферах жизни. Эта страна с многовековой и богатой культурой стала одной из самых экономически сильных стран мира, а уровень технологий надолго опередил другие государства. А все потому, что у японцев удивительным образом сочетаются уважение к традиционным ценностям, развитие искусства и стремление к прогрессу.

Организатором фестиваля является гуманитарный фонд «Дегдар».


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Культура, Япония, Общество,
Поделиться:

Автор:

Дамир Байманов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив