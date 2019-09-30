Алматинцы окунулись в мир японской культуры

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы получили уникальную возможность окунуться в мир культуры Страны восходящего солнца благодаря международному фестивалю «Японская осень», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ценители искусства насладились неисчерпаемым очарованием японской музыки. Перед казахстанской публикой выступили именитые музыканты: Кейко Инoуэ (орган), Ямашита Кенжи (пианино), Сакита Хаджиме (музыкальная пила), которые продемонстрировали высокий уровень исполнительского мастерства. Концерт прошел при полном аншлаге и стал настоящим праздником для всех его участников.

Фестиваль объединил на сцене признанных звезд традиционной музыки, классики, джаза из Страны восходящего солнца и мастеров искусств Казахстана. На протяжении 9 лет фестиваль знакомит зрителей с лучшими образцами японской музыки и обеспечивает творческий взаимообмен между исполнителями разных стран. Предыдущие концерты фестиваля состоялись в Ташкенте и Бишкеке.

На этом увлекательное познавание необыкновенно богатой японской культуры не закончилось. Фестиваль «Японская осень» продолжается в кинотеатре «Цезарь» с 28 сентября по 2 октября. На нынешнем фестивале японский кинематограф представлен во всем жанровом и стилистическом разнообразии. Публика уже успела посмотреть три кинокартины известных японских режиссеров.





Как отметили зрители, в фильмах присутствуют японская мудрость и колорит, самобытная культура, тонкое восприятие мира, которое присуще Японии. Впереди еще показ двух фильмов. Кинокартины представляет киновед Олег Борецкий. Вход на фильмы в рамках фестиваля «Японская осень» свободный.

Несмотря на отдаленность нашей страны от берегов Японии, казахстанцы с каждым годом все больше проявляют особый интерес к Стране восходящего солнца. Ведь современная Япония покоряет мир своими высокими достижениями в разных сферах жизни. Эта страна с многовековой и богатой культурой стала одной из самых экономически сильных стран мира, а уровень технологий надолго опередил другие государства. А все потому, что у японцев удивительным образом сочетаются уважение к традиционным ценностям, развитие искусства и стремление к прогрессу.

Организатором фестиваля является гуманитарный фонд «Дегдар».



