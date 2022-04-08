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    19:40, 07 Апрель 2022 | GMT +6

    Алматинцы обеспокоены ситуацией на реке Есентай из-за размыва грунта

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы обеспокоены ситуацией на реке Есентай. Жители обратили внимание, что вода размывает грунт, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальных сетях алматинцы не раз писали о ситуации на реке Есентай.

    В одной из публикаций жители написали, что опасаются обрушения. По их словам, ниже Аль-Фараби по восточной стороне вода попала внутрь каскада и размывает изнутри. Жители просили предпринять срочные меры, пока не подмыло грунт.

    В ответ на обращения жителей в городском акимате сообщили, что для стабилизации русла реки Есентай проведены восстановительные работы бетонной стяжкой на поврежденных участках берега, вызванных промывкой воды.

    «Специалисты ГУ «Казселезащита» провели осмотр сооружения и выявили, что ниже пр. Аль-Фараби на 1-м барраже стабилизации на вертикальной диафрагме каскада появилась трещина толщиной около 2-3 см. В результате чего произошел размыв грунта технической дороги из-за протекания воды в трещину. Все необходимые работы проведены в полном объеме», - проинформировали в акимате Алматы.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Акимат Алматы Происшествия
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