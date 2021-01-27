Алматинцы начали заражаться коронавирусом в кинотеатрах и театрах - Жандарбек Бекшин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Люди начали заражаться коронавирусом в кинотеатрах и театрах. Об этом в ходе брифинга рассказал руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За истекшее время января число зараженных по городу предельно увеличилось. Многие нарушали режим в новогодние праздники. И это является причиной, что Алматы перешел в «красную» зону. Эпидемиологическое расследование, которое мы проводим, показало, что в основном в 40% случаях люди заражаются в общественных местах. На втором месте заражение происходят в семьях, где вирусом заражает один из членов семьи. Третье это- общественный транспорт, доля которого составляет 20%. И параллельно мы видим, что в январе увеличились семейные мероприятия, которые привели к росту заболеваемости. Также уже в январе зафиксированы случаи, связанные с посещением кинотеатров и театров», - рассказал Жандарбек Бекшин.

Напомним, главный санитарный врач города сообщил, что эпидемиологическая ситуация в Алматы остается напряженной. За последние 4 дня регистрируется по 125 – 132 случаев в день, в результате Алматы перешел в «красную» зону матрицы оценки эпидемиологической ситуации. С начала эпидемии на 27 января в Алматы зарегистрировано 21547 случаев коронавирусной инфекции, а также 1662 случая коронавирусной пневмонии.