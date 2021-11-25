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    14:44, 25 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Алматинцы могут управлять озеленением города

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- О том, как жители Алматы могут управлять озеленением города, рассказал в ходе пресс-конференции в РСК заместитель акима города Серик Кусаинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спикер отметил, что еще в октябре в мегаполисе стартовала акция «Зеленый город» по раздаче саженцев жителям.

    «Все желающие могут озеленить дворы многоквартирных домов и других мест общего пользования. Управление зеленой экономики бесплатно раздает саженцы лиственных пород деревьев для посадки. Этой осенью раздали порядка 1500 саженцев деревьев», - рассказал С. Кусаинов.

    По условиям акции, участники должны подписать гарантийное обязательство об уходе за посаженными деревьями в течение двух лет, указать планируемое место посадки, количество саженцев и их породный состав. Раздача саженцев осуществляется через акиматы районов. После посадки необходимо отправить фотоотчет.

    По состоянию на 15 ноября произведены посадки 33 193 саженцев, из них 22 931 дерево и 10 262 кустарника.

    Замакима Алматы напомнил о разработке Дендрологического плана до 2025 года. В планах местных органов достигнуть обеспеченности зелеными насаждениями мест общего пользования не менее 10 кв. м на одного жителя мегаполиса. В настоящее время этот показатель около 7 кв. м.

    Он подчеркнул, что ассортимент деревьев, высаживаемых в городе, подбирается совместно с научным сообществом, ландшафтными экспертами в зависимости от климата и почвенного состава.

    «Цель акимата равномерно обеспечить озеленением каждый район города. Для полива зеленых насаждений в Алматы построены новые скважины, проведена инвентаризация арычной сети, усилена работа по поливу. Параллельно проводится профилактическая работа по оздоровлению и лечению деревьев путем четырёхкратной биологической обработки против вредителей и грибковых заболеваний»,- подытожил спикер.

    Отметим, что в весенний период 2021 года в рамках программы Jasyl Almaty высажены свыше 64 тысяч деревьев за счет компенсационных обязательств, в том числе производились посадки на внутри дворовых территориях с привлечением жителей.


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