Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

Алматинцы могут приобрести социальный уголь через мобильное приложение

Редактор:  
Гульмира Байзакова
5 Октября 2022, 09:55
Алматинцы могут приобрести социальный уголь через мобильное приложение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С сегодняшнего дня жители города Алматы имеют возможность приобрести твердое топливо через приложение Halyk Homebank. Если вчера к новому пилотному проекту присоединилась Костанайская область, то до конца недели ожидается присоединение Павлодарской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Чтобы приобрести уголь необходимо в банковском приложении выбрать точку продажи, необходимую марку и объем угля, произвести за него онлайн-оплату либо оформить покупку товара в рассрочку от 3 до 6 месяцев.

Современное решение дает возможность приобрести твердое топливо прямо из угольного тупика и без очередей, что позволяет заметно облегчить своевременную подготовку населения к отопительному сезону. Аналогичная работа будет проведена и с другими регионами.

По словам заместителя председателя комитета индустриального развития МИИР РК Турара Жолмагамбетова, в случае несоответствия качества угля, купленного онлайн, потребители имеют право вернуть его обратно. Также жители смогут с помощью телефона заказать уголь и забрать, удостоверившись лично в качестве загружаемого угля в удобное для себя время.

«Если же уголь оказался некачественным, вы можете вернуть его. Это уже ответственность региональных угольных операторов, в том числе угольных разрезов», - подчеркнул Т. Жолмагамбетов.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития совместно с акиматами регионов держит на особом контроле вопросы поставки и распределения угля.

За январь-август 2022 года в стране добыто свыше 73 млн тонн угля, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным угледобывающих предприятий, цены сохранены на уровне прошлого года. Для недопущения роста цен в местах продаж приняты меры по обеспечению его бесперебойной транспортировки и ограничению вывоза за пределы страны автомобильным транспортом на 6 месяцев.


Алматы   Интернет   МИИР РК   Уголь  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану