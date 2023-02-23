Алматинцы могут получить дорогостоящие операции за счет ОСМС

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за прошлый год на лечение граждан за счет обязательного социального медицинского страхования потрачено 117,3 млрд тенге. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил директор филиала Фонда медстрахования по городу Тлеухан Абилдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Также, по его словам, ежегодно за счет средств медстрахования населению проводятся сотни дорогостоящих операций по профилям кардиохирургии, нейрохирургии, урологии, травматологии, онкологии и хирургии. Только проведение одной такой операции в среднем может обойтись в несколько миллионов тенге.

«К примеру, по итогам 12 месяцев по городу Алматы проведено 1539 кардиохирургических операций на сумму 7,1 млрд тенге, 534 нейрохирургических операций на сумму 2,7 млрд тенге. Еще 2,2 млрд тенге Фонд направил на оплату разных манипуляций по ЛОР-профилю. Всего проведено 330 операций», – проинформировал Тлеухан Абилдаев.

На сегодня также большим спросом у населения пользуются операции по замене коленных и тазобедренных суставов. Например, за прошлый год врачи Алматы провели более 4 272 таких операций на сумму 5,6 млрд тенге. Также проведено 64 трансплантации, в том числе 27 операции по пересадке печени и почек на общую сумму 476,1 млн тенге.

По словам Тлеухана Абилдаева, объем медицинских услуг в пакете ОСМС очень обширный и доступен всем застрахованным гражданам. И, имея статус в системе ОСМС, люди могут избежать лишних расходов на лечение.

Ранее Тлеухан Абилдаев сообщил, что за 11 месяцев прошлого года в медицинских организациях выявлено более 100 тысяч дефектов на сумму около 1 млрд тенге.