Алматинцы могут подать заявки на ремонт улиц

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Акимат Алматы принимает заявки на ремонт улиц от горожан, на основании которых будет сформирован план работ на текущий год. Жители могут оставить свои предложения с указанием точных координат на страницах в социальных сетях акимата города, районов или управлений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Стоит отметить, что текущий ремонт (ямочный) проводится в течение года на постоянной основе. В зимнее время (декабрь, январь, февраль) текущий ремонт проводится на аварийных участках улично-дорожной сети города методом укладки холодного асфальта или устройства брусчатки в местах образования дефектов.

После запуска заводов по изготовлению материалов – асфальтобетонной смеси, бетонных изделий (ориентировочно 10-20 марта), планируется проведение дорожно-ремонтных работ из горячего асфальтобетона, в начале на магистральных улицах, на улицах районного значения, затем на местных дорогах. Работы производятся при среднесуточной температуре воздуха не ниже +5ºС на сухом основании и а/б покрытии.

В настоящее время проводятся работы по сбору заявок на проведение текущего ремонта на страницах Instagram @almaty_zholdary, @openalmaty, на официальных страницах районных акиматов, а также Управлений городской мобильности, энергоэффективности и инфраструктурного развития в социальной сети Facebook.