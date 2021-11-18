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Алматинцы младше 18 лет начали получать вакцинные паспорта

18 Ноября 2021 14:12
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Алматинцы младше 18 лет начали получать вакцинные паспорта

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы младше 18 лет начали получать паспорта вакцинации. Об этом в ходе пресс-конференции в РСК Алматы сообщил руководитель управления молодежной политики КазНМУ имени Асфендиярова Елнур Аскаров, передает МИА «Казинформ».

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По словам спикера, на сегодня порядка 1700 подростков Алматы 12-17 лет уже получили первый компонент вакцины и теперь смогут скачать электронный паспорт вакцинации в мобильном приложении eGov-mobile.

Руководитель управления молодежной политики медицинского университета отметил, что в числе их студентов - 1599 несовершеннолетних ребят. Все они готовы привиться ради укрепления коллективного иммунитета. Кроме того, вакцинированы 100% преподавательского состава вуза.

«Мы хорошо помним ограничения, которые длились на протяжении полутора лет. Этот новый учебный год начался в очном формате во многом благодаря вакцинации. Если мы продолжим соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, если подростки будут вакцинироваться, наш город и страна смогут избежать ухудшения эпидситуации», - отметил Е. Аскаров.

Отметим, за 17 ноября в Алматы привились 1644 подростка и 251 беременная женщина.



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#Алматы   #Здравоохранение   #Вакцинация  
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Автор:

Гульзат Сахова

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