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    Алматинцы массово празднуют Наурыз

    21 Марта 2023, 15:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы Наурыз отмечают с размахом. Десятки тысяч жителей и гостей города собрал этот праздник на площади Астана. Фотокорреспондент МИА «Казинформ» прогулялся по улицам мегаполиса и запечатлел праздничную атмосферу.

    Наурыз одновременно проходит во всех районах города, но большое количество людей собралось именно на площади, здесь всех присутствующих угощают наурыз-коже и баурсаками, установлены красочно оформленные юрты, пункты общественного питания, организованы выставка прикладного искусства, спортивные национальные игры.

    Праздничное мероприятие началось утром с шествия в национальном стиле, в котором участвовали около 500 человек. По центральным улицам Алматы – проспектам Абая и Абылай-хана до улицы Толе-би прошлись герои эпосов, легенд, сказок, беркутчи.

    Кроме того, на площади «Астана» проходит гала-концерт «Наурыз-думан». Известные артисты исполняют как национальные, так и мировые музыкальные произведения. На сцене развернуто театрализованное музыкальное действие, в котором участвуют актеры, детские и танцевальные коллективы.

    Также на пешеходных улицах Панфилова и Жибек Жолы развернуты специальные палатки, где работают выставки художников и ремесленников. Посетители смогут ознакомиться с технологией ковроткачества, росписи шелка и керамики, огранки драгоценных камней, работы с кожей, деревом, стеклом и глиной. Всех жителей и гостей здесь развлекают аниматоры, организованы розыгрыши подарков.

    На площади также имеется детская площадка - она расположена со стороны проспекта Абылай-хана: здесь запланировано выступление аниматоров, артистов цирка, театра кукол, шоу Мурата Мутурганова, ростовых кукол – персонажей из народных сказок.

    Спортивная зона находится по улице Толе-би от улицы Панфилова до проспекта Назарбаева. Здесь все желающие соревнуются по асық ату, жамбы ату», арқан тарту, қол күрес, қазақша күрес, тоғыз құмалақ.

    Ранее сообщалось, что во всех районах Алматы будут с размахом праздновать Наурыз.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Культура Видео Наурыз
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