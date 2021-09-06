Алматинцы испытывают трудности, чтобы приобрести карту «Онай»
Видео столпотворения появилось в Сети .
Сложившуюся ситуацию попытались объяснить в компании.
«Данная ситуация возникла в связи с большим количеством обращающихся в Центры обслуживания ONAY! в первые дни нового учебного года. Несмотря на то, что Центры обслуживания работали в штатном режиме все лето и принимали заявки на перевыпуск карт Школьник и Студент (школы и вузы выдавали справки в летнее время тоже), большая часть пассажиров решили обратиться за данной услугой в начале сентября», - добавили в компании.
Сотрудники Центра обслуживания ONAY! физически не смогли справиться с таким количеством обратившихся (несколько сотен заявителей в день), отметили в компании.
В то же время нами принимаются все меры для того, чтобы решить проблему с обслуживанием возросшего потока пассажиров.