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    10:56, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Алматинцы испытывают трудности, чтобы приобрести карту «Онай»

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Сети появилось видео переполненного центра обслуживания «Онай». Многие горожане жалуются на большие очереди, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео столпотворения появилось в Сети .

    Сложившуюся ситуацию попытались объяснить в компании.

    «Данная ситуация возникла в связи с большим количеством обращающихся в Центры обслуживания ONAY! в первые дни нового учебного года. Несмотря на то, что Центры обслуживания работали в штатном режиме все лето и принимали заявки на перевыпуск карт Школьник и Студент (школы и вузы выдавали справки в летнее время тоже), большая часть пассажиров решили обратиться за данной услугой в начале сентября», - добавили в компании.

    Сотрудники Центра обслуживания ONAY! физически не смогли справиться с таким количеством обратившихся (несколько сотен заявителей в день), отметили в компании.

    В то же время нами принимаются все меры для того, чтобы решить проблему с обслуживанием возросшего потока пассажиров.

    Теги:
    Технологии Транспорт Общество Алматинская область Алматы
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