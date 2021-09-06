Алматинцы испытывают трудности, чтобы приобрести карту «Онай»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Сети появилось видео переполненного центра обслуживания «Онай». Многие горожане жалуются на большие очереди, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео столпотворения появилось в Сети .

Сложившуюся ситуацию попытались объяснить в компании.

«Данная ситуация возникла в связи с большим количеством обращающихся в Центры обслуживания ONAY! в первые дни нового учебного года. Несмотря на то, что Центры обслуживания работали в штатном режиме все лето и принимали заявки на перевыпуск карт Школьник и Студент (школы и вузы выдавали справки в летнее время тоже), большая часть пассажиров решили обратиться за данной услугой в начале сентября», - добавили в компании.

Сотрудники Центра обслуживания ONAY! физически не смогли справиться с таким количеством обратившихся (несколько сотен заявителей в день), отметили в компании.

В то же время нами принимаются все меры для того, чтобы решить проблему с обслуживанием возросшего потока пассажиров.