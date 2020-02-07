Алматинцы будут меньше платить за воду

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы с февраля снижается стоимость воды для населения – тариф будет снижен на 4%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сфере водоснабжения и водоотведения, тарифы на воду и водоотведение не повышались с 2014 года. По сравнению с другими регионами Казахстана тарифы на эти услуги в Алматы одни из самых низких. С 1 января 2019 года тарифы на воду и канализацию снижены на 10%. Этого мы достигли путем пересмотра снижения затрат на инвестиционные программы почти на 700 млн тенге. В свою очередь, монополист в лице ГКП «Алматы Су» в прошлом году обратился к нам с заявкой на утверждение предельного уровня тарифов на 2020-2024 годы. По итогам проведенного анализа, рассмотрев заявку, департамент снизил тариф на водоснабжение для населения на 4% путем перераспределения части нагрузки на бюджетные организации и юридические лица. Тариф на канализацию остался на прежнем уровне», - сказал на брифинге руководитель Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы Болат Самбетов.

По его словам, тариф, утвержденный на 5 лет, не будет меняться до 2025 года. Поводом к изменению тарифа может послужить лишь рост стоимости стратегических товаров – электроэнергии, вырабатываемой на станциях.

«Самая дешевая вода и канализация у нас в Алматы. С февраля тариф еще на 4% для воды снизится. Надеемся, что до 2025 года тарифы меняться в сторону увеличения по этим услугам не будут. То есть увеличением может послужить только тот случай, если вырастет цена на стратегический товар, на электрическую энергию», - сказал он.



