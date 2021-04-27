Алматинцы активно начали прививаться вакциной «QazVac»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В торгово-развлекательных центрах Алмалинского района города Алматы открыты 12 пунктов для вакцинации от коронавирусной инфекции, где горожане могут получить казахстанскую вакцину «QazVac», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в первой половине дня в ТРЦ Mega пришли порядка 100 человек.

«Я только что получила вакцину. Пришла в самый ближайший пункт, так как моя работа находится по близости с ТРЦ. После процедуры самочувствие хорошее. На вакцинацию пришла добровольно. Ранее не болела коронавирусом. Теперь решила провакцинироваться. Думаю, после меня все в семье потихоньку получат прививку»,- рассказала Галия Сатыбалдиева.

Как отметила заведующая детским отделением №5 поликлиники города Алматы Гульзат Байзакова, вакцинация также проводится в два этапа.

«После вакцинации в первые трое суток может развиваться кратковременный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры. Рекомендуется в течение трех дней не мочить место инъекции, не посещать баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок. Сегодня с девяти утра пациенты идут на вакцинацию. Как мы наблюдаем, желающих много. В день мы ставим до трехсот доз вакцин. Разницы казахстанской вакцины от российской вакцины, как таковой нет. Они почти одинаковые. У нас специальный холодильник, где мы храним вакцину. Есть журнал, где регулируем градус. В «Спутник V» в одной ампуле доза на пять человек. В вакцине «QazVac» в одной ампуле доза на одного человека. Во всех ТРЦ Алмалинского района на сегодня открыто 12 пунктов для вакцинации. Везде поступила отечественная вакцина. Мы призываем не бояться, а лучше позаботиться о своем здоровье и получить вакцину от коронавируса», - сказала Гульзат Байзакова.

Помимо добровольных граждан среди провакцинировавших сегодня оказались студенты, сотрудники ТРЦ, представители молодежного крыла «Жас Отан» и партии «Nur Otan».

«До вакцинации я проконсультировался у своего врача. Никаких противопоказаний не было. Сегодня я получил казахстанскую вакцину. Чувствую себя хорошо. Я призываю всех соотечественников провакцинироваться. Это необходимо, чтобы защитить наше здоровье и остановить распространение эпидемии», - сказал председатель Алматинского городского филиала молодежного крыла «Жас Отан» Нурсултан Беккайыров.