Алматинцев стимулируют на получение вакцины через подарки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы стартовала беспроигрышная акция для жителей города, получающих первый компонент вакцины против COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе городского акимата, организаторами мероприятия являются акимат Алатауского района совместно с районными медицинскими организациями при поддержке предпринимателей района, в частности, торговые рынки «Строй Сити», «Акбулак» и «Жибек жолы», где проводится акция.

Главной целью акции является борьба с пандемией, стимулирование население на получение вакцины для сформирования коллективного иммунитета в обществе, дальнейшее развитие экономики, возвращение к обычной жизнедеятельности без постоянных ограничительных мер.

«Вакцинирующие жители после прохождения процедуры вакцинации подходят к лототрону, откуда берут шарики, внутри которых указано название подарка. Основными видами подарков являются зонты, блокноты, бутылки для воды, портмоне, полотенце, флешки, фен. Главными призами являются пылесос, микроволновка, набор посуды», - сообщили в акимате.

Акция будет проводиться сегодня с 9 до 17 часов.