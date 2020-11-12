Алматинцев старше 65 лет призвали привиться против гриппа

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинцев старше 65 лет призывают привиться против гриппа, соблюдать режим самоизоляции и все меры профилактики коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе онлайн-интервью на площадке Региональной службы коммуникаций Алматы директор Высшего медицинского колледжа Светлана Султангазиева рассказала о важности проведения дезинфекции и соблюдения мер профилактики.

В целях обеспечения безопасности мест общего пользования в Алматы возобновлена дезинфекция три раза в неделю подъездов, детских площадок и дворовых территорий.

«Во всех организациях с начала пандемии были установлены дезинфекционные тоннели. Мы видим это и в ТРЦ, во многих объектах установлены санитайзеры, кварцевые лампы, не только в общественных местах, но и в общественном транспорте. Все это необходимо в ситуации карантина. И одновременно мы поддерживаем то, чтобы в подъездах, на детских площадках, на улице проводились дезинфекционные работы, потому что проведение этих работ важно в связи с эпидемиологической ситуацией», — отметила она.

Вместе с тем, Светлана Султангазиева напомнила об основных мерах профилактики коронавируса и призвала жителей следовать санитарно-эпидемиологическим требованиям.

«Мы знаем, что основной путь заражения коронавирусной инфекцией — воздушно-капельный. Поэтому ношение масок в общественных местах, транспорте, соблюдение социальной дистанции, обработка рук — все это является основным методом профилактики. Больной человек чихает, кашляет, за счет этого он передает инфекцию другим. В первую очередь, в группе риска находятся люди с низким иммунитетом. Это лица пожилого возраста, дети, пациенты, которые имеют другие заболевания и состоят на учете с более тяжелыми заболеваниями», — сказала она, добавив, что около 30% заболевших коронавирусом, это пожилые люди.

Кроме того, Светлана Султангазиева призвала лиц старше 65 лет привиться против гриппа, соблюдать режим самоизоляции и все меры профилактики коронавируса.