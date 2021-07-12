Алматинцев просят временно не ездить по проспекту Достык

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жителей Алматы просят воздержаться от проезда по проспекту Достык от проспекта Аль Фараби до улицы Оспанова с 12 по 25 июля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые алматинцы, просим вас воздержаться от проезда по проспекту Достык от проспекта Аль Фараби до улицы Оспанова с 12 по 25 июля 2021 года в связи с ремонтными работами по восстановлению асфальтобетонного полотна проезжей части на всей ширине улицы в рамках среднего ремонта дорог и улиц нашего города», - сообщили в акимате.

Ранее сообщалось, что в Алматы из-за реконструкции теплосетей до сентября закроют проезд по двум участкам улицы Уалиханова.

Кроме того, до сентября частично будет ограничено движение по улице Розыбакиева.