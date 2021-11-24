Алматинцев призвали вакцинироваться против ОРВИ и гриппа

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким города Бакытжан Сагинтаев, выступая в прямом эфире передачи Akimat LIVE телеканала «Алматы», призвал жителей мегаполиса серьезно воспринимать угрозу распространения гриппа на фоне циркуляции новых вариантов КВИ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Алматы наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. За прошедшую неделю зарегистрировано 12 479 случаев ОРВИ, показатель на 100 тысяч населения составил 613,34, что выше показателя аналогичного периода прошлого года в 3,7 раза. С начала нового эпидсезона с 1 октября по 17 ноября зарегистрирован 73 731 случай ОРВИ. Кроме того, зарегистрировано 13 случаев заболевания гриппом АH3N2», - сказал аким.

На сегодня заболеваемость в 60,6% обусловлена распространением среди детей. Всего зафиксировано 7557 случаев среди несовершеннолетних. В медучреждения мегаполиса госпитализированы 680 больных ОРВИ, из них 20 беременных женщин, 211 детей в возрасте до года. С пневмонией госпитализированы 216 человек, из них 51 ребенок в возрасте до 14 лет и 26 детей до года.

По словам, Б. Сагинтаева, необходимо учитывать напряженную ситуацию с распространением ОРВИ, гриппа и пневмонии. Он призвал всех жителей Алматы строго соблюдать все ранее введенные превентивные меры, включая безусловное ношение масок.

«При этом каждый должен свести к минимуму посещение мест массового скопления людей. Ну. а тем, кто еще не привился от коронавирусной инфекции и гриппа, надо поторопиться обезопасить себя и своих близких. Тем более что в мегаполисе для этого созданы все условия», - отметил аким.

С 15 сентября в Алматы начата вакцинация против гриппа лиц группы риска на средства местного бюджета.

В этом году закуплена трехвалентная противогриппозная вакцина «Гриппол Плюс» российского производства в количестве 130 000 доз.