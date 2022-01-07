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Алматинцев призвали оставаться дома

Редактор:  
Ринат Дусумов
7 Января 2022, 11:47
Алматинцев призвали оставаться дома

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Комендант Алматы Канат Таймерденов призвал горожан оставаться дома, передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые алматинцы! Контртеррористическая операция в городе продолжается. На сегодня освобождены акимат, резиденция Президента, площадь Республики. Все здания госорганов под контролем. Вместе с тем, террористы и их бандитские группировки оказывают ожесточенное сопротивление. В этой связи просим вас оставаться дома. Соблюдать меры безопасности. Строго соблюдать все требования режима чрезвычайного положения и комендантского часа. В вечернее и ночное время не выходить на улицу и в город. Антитеррористическая операция продолжается по плану. Призываем всех алматинцев проявлять осторожность в условиях зачистки террористов и банд формирований», - обратился к жителям мегаполиса комендант Алматы, генерал Канат Таймерденов.

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