Алматинцев призвали оставаться дома

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Комендант Алматы Канат Таймерденов призвал горожан оставаться дома, передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые алматинцы! Контртеррористическая операция в городе продолжается. На сегодня освобождены акимат, резиденция Президента, площадь Республики. Все здания госорганов под контролем. Вместе с тем, террористы и их бандитские группировки оказывают ожесточенное сопротивление. В этой связи просим вас оставаться дома. Соблюдать меры безопасности. Строго соблюдать все требования режима чрезвычайного положения и комендантского часа. В вечернее и ночное время не выходить на улицу и в город. Антитеррористическая операция продолжается по плану. Призываем всех алматинцев проявлять осторожность в условиях зачистки террористов и банд формирований», - обратился к жителям мегаполиса комендант Алматы, генерал Канат Таймерденов.