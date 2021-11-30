Алматинцев призвали ограничить посещение массовых мероприятий из-за нового омикрон-штамма

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Эпидемиолог Алматы призвала ограничить посещение массовых мероприятий из-за нового штамма «омикрон», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова на брифинге РСК Алматы сообщила, что новый омикрон-штамм коронавируса может привести к новым вспышкам заболеваемости с серьезными последствиями.

Асель Калыкова сообщила также, что, несмотря на то, что мегаполис находится в «зеленой» зоне, за последнюю неделю зафиксирован 641 случай коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки - 34 случая заражения.

«Во всем мире эпидемиологическая ситуация ухудшается, вновь вводятся режимы строгого карантина. Имеются официальные данные ВОЗ о появлении в Южной Африке новой, более опасной мутации штамма «дельта» COVID-19 - «омикрон». Он превышает вариант дельта по патогенности и контагиозности и способен обходить антитела в организме», - отметила спикер.

Поэтому эпидемиолог призвала увеличить охват вакцинацией населения, особенно пожилых, людей с хроническими заболеваниями, подростков, беременных женщин.

«Всем жителям Алматы необходимо предпринимать максимум усилий, чтобы не допустить появления и распространения омикрон-штамма в стране, избегать мест массового скопления людей, особенно в выходные и праздничные дни», - сказала Асель Калыкова.

Специалист добавила, что случаи «омикрона» зарегистрированы в восьми странах Африки (ЮАР, Ботсвана, Лесото, Намибия, Зимбабве, Мозамбик, Эсватини, Танзании), а также в Бельгии, Израиле, Гонконге, Германии, Чехии и Великобритании.

Ранее сообщалось, что в целях недопущения «омикрона», его завоза в Казахстан, Межведомственная комиссия приняла решение с 3 декабря ограничить въезд в РК иностранных граждан из Ботсваны, ЮАР, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Малави, Мадагаскара, Эсвитини, Танзании и Гонконга. Лица, прибывающие из стран, где выявлены случаи КВИ, вызванные «омикроном», независимо от результата ПЦР-теста должны самоизолироваться на 7 дней. Также решено приостановить авиасообщение с Египтом.