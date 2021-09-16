Алматинцев призвали активно участвовать в переписи населения

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель департамента статистики по Алматы призвал жителей города активно участвовать в переписи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Не стоит скрываться от переписчиков, считает руководитель департамента Национального Бюро статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по городу Алматы Айдар Абилдабеков. Согласно Закону РК «О государственной статистике», все респонденты должны в обязательном порядке на безвозмездной основе в период переписи населения участвовать в ней.

Выступая на площадке Региональной службы коммуникаций, А. Абилдабеков сообщил, что статья 21. П.4. Закона «О государственной статистике» предписывает, что все первичные статистические данные предоставляются респондентами в обязательном порядке на безвозмездной основе.

«Общенациональная перепись в Казахстане соблюдает принципы современной переписи населения, разработанные Конференцией Европейских статистиков, одной из которых является самоопределение человека при ответах на вопросы переписных анкет, без предъявления документов, подтверждающих эти ответы. Отсюда следует, что прохождение переписи – это общегражданский долг каждого казахстанца», - говорит А. Абилдабеков.

Руководитель ведомства призвал жителей Алматы проявить гражданскую ответственность и активно участвовать в национальной переписи населения, предоставив достоверную и полную информацию о себе.

«Если в прошлые переписи жители Казахстана просто ожидали дома переписчика-интервьюера для переписи семьи, то перепись 2021 года впервые дает каждому жителю страны возможность занять активную позицию и самостоятельно заполнить онлайн переписные анкеты на себя и свою семью. Учет данных каждой семьи даст возможность понять структуру, состав, численность населения, ее потребности, планы, местоположение. Все полученные оперативные данные по общей численности населения будут использованы для развития конкретного региона, области, района, города», - продолжил спикер.

А. Абилдабеков добавил, что в переписи смогут принять участие все категории граждан, в том числе и дети, проживающие в детских домах, пожилые люди, находящиеся в домах престарелых, осужденные лица, люди с инвалидностью. Они будут переписаны непосредственно по месту своего пребывания, то есть в данном учреждении.

«Переписаны будут своими же опекунами либо их представителями, либо сотрудниками, то есть теми, кто ежедневно находится рядом со своими подопечными. В нашем департаменте статистики проводится обучение в рамках работы с закрытыми учреждениями на предмет правильного заполнения переписной анкеты», - уточнил А. Абилдабеков.

Ранее о безопасности данных казахстанцев при переписи рассказали в Бюро нацстатистики.

По состоянию на 14-00 часов 15 сентября перепись онлайн прошли 3 024 216 казахстанцев.