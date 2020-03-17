Новости
Алматинцев предупредили о возможном сходе снежных лавин
17 Марта 2020 16:42
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы из-за оттепели возможен сход снежных лавин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Новости по темеТуркестанские школьники могут перейти на дистанционное обучение Павлодарских рыбаков стали предупреждать об опасности лова на льду О ситуации по коронавирусу в регионе будут ежедневно сообщать карагандинцам
«В связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова и ожидаемыми осадками в бассейне реки Киши Алматы в период 17-18 марта возможен сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах», - говорится в распространённом сообщении синоптиков.
Ключевые слова: Алматы, Безопасность,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- КСК Алматы призвали проводить ежедневную санитарную очистку
- Глава МВД РК сообщил о случаях побега с карантина
- В Нур-Султан дополнительно завезли 400 тысяч масок
- Дезинфекцию подъездов будут проводить в Нур-Султане
- Продовольственные склады будем заполнять ежедневно – Алтай Кульгинов
- 166 человек – на мониторинге по коронавирусу в СКО
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047