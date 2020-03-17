Алматинцев предупредили о возможном сходе снежных лавин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы из-за оттепели возможен сход снежных лавин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«В связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова и ожидаемыми осадками в бассейне реки Киши Алматы в период 17-18 марта возможен сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах», - говорится в распространённом сообщении синоптиков.