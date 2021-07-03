Алматинцев предупредили о работах по обработке против саранчи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Управлением предпринимательства и инвестиций Алматы в рамках профилактических мероприятий по защите зеленых насаждений проводится плановая «барьерная обработка» от саранчовых вредителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Обработка проходит с 1 по 4 июля в Наурызбайском, Алатауском, Жетысуском, Турксибском и Медеуском районах Алматы.

Дезинсекция направлена на защиту зеленых насаждений от вредных организмов и предотвращения миграции насекомых на территорию Алматы.

Работы будут проводиться в ночное время суток, с 23:00 до 05:30 часов, в местах, способствующих миграции саранчовых на территорию города (пустыри, овраги, свободные участки, не заселенные людьми).

Используемые препараты разрешены для применения на территории РК и безопасны для людей, животных и птиц.

Обработанные участки будут помечены сигнальными флажками и табличками. Управление Предпринимательства и инвестиций города Алматы рекомендует жителям и гостям города, воздержаться от посещения мест, обозначенных сигнальными табличками и флажками.