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    16:44, 07 Май 2021 | GMT +6

    Алматинцев предупредили о подъеме уровня воды в реках

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На реках близ Алматы ожидается подъем уровня воды, передает корреспондент МИА Казинформ.

    Об этом, на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» от 7 мая, сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям города Алматы.

    «В связи с прогнозом дождей, местами сильных, с 8 по 10 мая в горных районах, прилегающих к территории города Алматы, ожидается формирование склоновых стоков и подъёмы уровней воды на реках»,- говорится в сообщении ДЧС.

    Ранее сообщалось, что дорогу Медеу-Шымбулак затопило водой.



    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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