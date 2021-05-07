Алматинцев предупредили о подъеме уровня воды в реках

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На реках близ Алматы ожидается подъем уровня воды, передает корреспондент МИА Казинформ.

Об этом, на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» от 7 мая, сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям города Алматы.

«В связи с прогнозом дождей, местами сильных, с 8 по 10 мая в горных районах, прилегающих к территории города Алматы, ожидается формирование склоновых стоков и подъёмы уровней воды на реках»,- говорится в сообщении ДЧС.

Ранее сообщалось, что дорогу Медеу-Шымбулак затопило водой.



