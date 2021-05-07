16:44, 07 Май 2021 | GMT +6
Алматинцев предупредили о подъеме уровня воды в реках
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На реках близ Алматы ожидается подъем уровня воды, передает корреспондент МИА Казинформ.
Об этом, на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» от 7 мая, сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям города Алматы.
«В связи с прогнозом дождей, местами сильных, с 8 по 10 мая в горных районах, прилегающих к территории города Алматы, ожидается формирование склоновых стоков и подъёмы уровней воды на реках»,- говорится в сообщении ДЧС.
Ранее сообщалось, что дорогу Медеу-Шымбулак затопило водой.