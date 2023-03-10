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Алматинцев предупредили о новых схемах интернет-мошенничества

10 Марта 2023, 13:40
Алматинцев предупредили о новых схемах интернет-мошенничества

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как предупредили в криминальной полиции Алматы, специальное оборудование, используя интернет-трафик, подключается к определенному сайту, где злоумышленники из других стран приобретают виртуальные номера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Они физически находятся в слотах SIM-box, с целью регистрации на различных веб-сайтах, социальных сетях, а также платформах, для предоставления услуг, скрывая, при этом, свои личные данные и абонентские номера. Мошенники, используют виртуальные номера SIM-box и обманывают доверчивых граждан: они, регистрируя личные кабинеты, публикуют разного рода объявления о продаже какого-либо товара, после чего, если покупатель заинтересовался, то просят его отправить задаток, предоставляя иностранные банковские карты. Однако, получив денежные средства, скрываются, а объявление удаляют», – рассказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.

Второй способ участившейся мошеннической схемы с использованием социальной сети TikTok, где доверчивым гражданам предлагают вступить в группу (SVIP,VIP), созданную в Whatsapp. Используя при регистрации виртуальные номера SIM-box, предлагают приобрести товар за определенную сумму, после чего эта сумма, якобы, возвращается в двойном размере обратно на банковскую карту.

В связи с этим, ДП города Алматы предупреждает об участившихся случаях интернет-мошенничеств и призывает граждан быть осторожными при получении онлайн-услуг, при покупке товаров через интернет.


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