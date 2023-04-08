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    Алматинцев предупредили о лавинной опасности

    8 Апреля 2023, 13:47

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В период 8-12 апреля в связи с оттепелью, ожиданием сильных осадков ночью и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    ДЧС Алматы на основании штормового предупреждения также информирует, что в горах ожидается сильный западный ветер с порывами до 22 метров в секунду.

    «В этой связи не рекомендуется выходить на заснеженные склоны чтобы не спровоцировать сход лавин, лучше воздержаться от походов в горы. Также убедительно просим туристов, оказавшихся в горах, соблюдать все меры безопасности. Если вам необходима помощь, звоните: 112, 109 или 8 727 372 -15-60 - Дежурно-диспетчерское отделение ГУ «РОСО МЧС РК», - сообщили в пресс-службе ДЧС города.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия Казгидромет Погода МЧС
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