Алматинцев попросили убрать машины с обочин дорог
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В акимате Алматы предоставили информацию по уборке снега в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
С утра 13 января в Алматы началось выпадение снега. По состоянию на 18-00 в городе выпало 16-18 см снега.
«В целях предупреждения гололедных явлений с начала снегопада производится посыпка противогололедными материалами дорог, перекрестков, съездов транспортных развязок, а также сметание снега. Израсходовано 6 664 тонны противогололедных материалов. Ведутся работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных карманов, надземных переходов, парков, скверов», - отметили в акимате.
В горных, предгорных районах, а также пешеходных зонах производится вывоз снега. По состоянию на 18-00 вывезено 3860 куб. м.
Организованы колонны по сгребанию снега в сопровождении патрульных машин дорожной полиции. Днем работало 630 единиц спецтехники, в том числе 234 пескоразбрасывателя, а также 1907 дорожных рабочих.
Ночью планируется массовый вывоз снега силами 116 самосвалов. Всего будет задействовано 614 единиц спецтехники и 510 дорожных рабочих.
«В связи с запланированным массовым вывозом снега в ночной период с 13 на 14 января в целях оперативного проведения снегоуборочных работ просим автолюбителей с пониманием отнестись к проведению снегоуборочных работ и убрать припаркованный автотранспорт с обочин дорог. Предупреждаем, что препятствующий проведению работ по уборке снега автотранспорт будет перемещен эвакуатором», - добавили в акимате.
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