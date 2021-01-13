Алматинцев попросили убрать машины с обочин дорог

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В акимате Алматы предоставили информацию по уборке снега в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С утра 13 января в Алматы началось выпадение снега. По состоянию на 18-00 в городе выпало 16-18 см снега.

«В целях предупреждения гололедных явлений с начала снегопада производится посыпка противогололедными материалами дорог, перекрестков, съездов транспортных развязок, а также сметание снега. Израсходовано 6 664 тонны противогололедных материалов. Ведутся работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных карманов, надземных переходов, парков, скверов», - отметили в акимате.

В горных, предгорных районах, а также пешеходных зонах производится вывоз снега. По состоянию на 18-00 вывезено 3860 куб. м.

Организованы колонны по сгребанию снега в сопровождении патрульных машин дорожной полиции. Днем работало 630 единиц спецтехники, в том числе 234 пескоразбрасывателя, а также 1907 дорожных рабочих.

Ночью планируется массовый вывоз снега силами 116 самосвалов. Всего будет задействовано 614 единиц спецтехники и 510 дорожных рабочих.

«В связи с запланированным массовым вывозом снега в ночной период с 13 на 14 января в целях оперативного проведения снегоуборочных работ просим автолюбителей с пониманием отнестись к проведению снегоуборочных работ и убрать припаркованный автотранспорт с обочин дорог. Предупреждаем, что препятствующий проведению работ по уборке снега автотранспорт будет перемещен эвакуатором», - добавили в акимате.