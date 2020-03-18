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Алматинцев попросили собирать медотходы в отдельные пакеты
18 Марта 2020 14:58
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – Алматинцев попросили складывать отработанные медицинские отходы в отдельные пакеты, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Уважаемые жители города, для вашей же безопасности просим отработанные медицинские отходы складывать в отдельный пакет для дальнейшей утилизации», - сказал в ходе онлайн-брифинга заместитель руководителя управления зеленой экономики Алматы Диас Ахметкалиев.
Ранее он сообщил, что все мусорные контейнеры в городе также подвергаются дезинфекции.
На сегодняшний день в стране подтверждены 35 случаев заболевания коронавирусом, из них в Алматы – 17 случаев, Нур-Султане – 18 случаев. Режим карантина вводится в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.
Ключевые слова: Алматы, Экология, Здравоохранение, Безопасность, Коронавирус,
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