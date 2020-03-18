Алматинцев попросили собирать медотходы в отдельные пакеты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – Алматинцев попросили складывать отработанные медицинские отходы в отдельные пакеты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые жители города, для вашей же безопасности просим отработанные медицинские отходы складывать в отдельный пакет для дальнейшей утилизации», - сказал в ходе онлайн-брифинга заместитель руководителя управления зеленой экономики Алматы Диас Ахметкалиев.

Ранее он сообщил, что все мусорные контейнеры в городе также подвергаются дезинфекции.

На сегодняшний день в стране подтверждены 35 случаев заболевания коронавирусом, из них в Алматы – 17 случаев, Нур-Султане – 18 случаев. Режим карантина вводится в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.