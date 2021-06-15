Алматинцев напугал мужчина с пистолетом в руках

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Пистолет и нож изъят полицией у мужчины в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жителей микрорайона Аксай в Алматы напугал мужчина с пистолетом в руках. Горожане и забили тревогу, позвонив на пульт «102».

«Задержанный поспешил оправдаться, уточняя, что оружие – пневматическое и никакой угрозы окружающим не представляет», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Как отметили в ведомстве, и нож, и пистолет следственно-оперативная группа изъяла в процессуальном порядке. Их точную принадлежность установит специальное экспертное исследование.