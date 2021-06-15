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    01:49, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Алматинцев напугал мужчина с пистолетом в руках

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Пистолет и нож изъят полицией у мужчины в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жителей микрорайона Аксай в Алматы напугал мужчина с пистолетом в руках. Горожане и забили тревогу, позвонив на пульт «102».

    «Задержанный поспешил оправдаться, уточняя, что оружие – пневматическое и никакой угрозы окружающим не представляет», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

    Как отметили в ведомстве, и нож, и пистолет следственно-оперативная группа изъяла в процессуальном порядке. Их точную принадлежность установит специальное экспертное исследование.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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