Алматинцев начали штрафовать за купание в запрещенных местах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы, несмотря на начало купального сезона, посещать места массового отдыха на воде до окончания карантина не допускается, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

Однако факты купания на необорудованных водоемах города имеются. Во время патрулирования два алматинца привлечены к административной ответственности за купание в запрещенных местах.

После окончания учебных дней алматинские школьники массово высыпали на водоемы и улицы. В этой связи, для усиления береговой линии водоемов к патрулям спасателей и полиции присоединились работники школ, районные акиматы и военнослужащие Национальной гвардии.

Напомним, в черте города расположено 26 водоемов, из которых только 4 разрешены для купания (по окончанию карантина) :западная часть озера Сайран в южном направлении от ул. Толе-би 300 метров до пирса; восточная часть озера Сайран 200 метров в южном направлении от ул. Толе би; зона отдыха «Гульдер» вдоль БАК им. Д. Кунаева; пляжная зона роща «Баума» вдоль БАК имени Д. Кунаева.

Остальные водоёмы и горные реки (к примеру, Есентай Малая и Большая Алматинка), расположенные на территории города, запрещены для купания, даже после окончания карантина.

Несмотря на то, что озеро «Сайран» в настоящее время заполнено на половину, пост Службы спасения «109» с необходимым спасательным оборудованием уже выставлен. Также на озере «Аэропортовское» в Туркибском районе организовано дежурство спасателей Республиканского оперативно-спасательного отряда. Вместе с тем, ДЧС проработан вопрос строительства новой водно-спасательной станции на Аэропортовском озере, в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация.