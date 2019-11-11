Алматинцев и туристов предупредили о лавинах в горах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинцев и гостей города предупредили о лавинах и попросили воздержаться от поездок в горы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департамент по ЧС Алматы на основании штормового предупреждения от 11.11.2019 № 1 РГП «Казгидромет» предупреждает: в связи с выпадением значительных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор, в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы 11-12 ноября ожидается сход снежных лавин. В связи с этим, просим жителей Алматы, гостей и туристов воздержаться от поездок в горной местности и принять все необходимые меры безопасности, в целях исключения ЧС», - говорится в сообщении ДЧС.

Кроме того, в ведомстве порекомендовали не выходить на крутые снежные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.