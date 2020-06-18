+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: 22 °С
USD 404.21 EUR 453.85
RUB 5.79 CNY 57.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Алматинцев будут информировать о качестве воздуха

18 Июня 2020 10:11
Поделиться:
Алматинцев будут информировать о качестве воздуха

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стартовал проект по информированию горожан о качестве воздуха в различных частях мегаполиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Неблагоприятные метеоусловия будут в   Атырау
Водоохранную зону предлагают сократить до 20 метров в Алматы Обмеление озера Иссык – приостановлена деятельность 4 электростанций Штраф в 277 тысяч тенге грозит за разведение костра в Иле-Алатауском нацпарке

В своем аккаунте в Twitter аким Алматы Бакытжан Сагинтаев написал о запуске экологического проекта, призванного повысить уровень информированности горожан о состоянии окружающей среды, в частности, воздуха.

«Данные мониторинга состояния воздуха начали выводить на LED-экраны. Информация выводится с датчиков, расположенных в разных частях города, ведет Казгидромет. Этот проект позволит повысить уровень информированности алматинцев о качестве городской среды», — написал Бакытжан Сагинтаев.

Информация будет поступать с 26 датчиков на ближайшие LED-экраны и будет обновляться трижды в день. Дополнительно подключат еще 10 мониторинговых станций.

Данные содержат шесть основных показателей состояния воздуха: взвешенные частицы PM 2,5, диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, фенол.

Проект реализован в соответствии с поручением акима Алматы Б. Сагинтаева и является частью комплекса мер по улучшению экологической обстановки в городе.

Напомним также, что право на доступ к экологической информации оговорено в Экологическом кодексе Республики Казахстан.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Экология  
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив