Алматинцев будут информировать о качестве воздуха

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стартовал проект по информированию горожан о качестве воздуха в различных частях мегаполиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем аккаунте в Twitter аким Алматы Бакытжан Сагинтаев написал о запуске экологического проекта, призванного повысить уровень информированности горожан о состоянии окружающей среды, в частности, воздуха.

«Данные мониторинга состояния воздуха начали выводить на LED-экраны. Информация выводится с датчиков, расположенных в разных частях города, ведет Казгидромет. Этот проект позволит повысить уровень информированности алматинцев о качестве городской среды», — написал Бакытжан Сагинтаев.

Информация будет поступать с 26 датчиков на ближайшие LED-экраны и будет обновляться трижды в день. Дополнительно подключат еще 10 мониторинговых станций.

Данные содержат шесть основных показателей состояния воздуха: взвешенные частицы PM 2,5, диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, фенол.

Проект реализован в соответствии с поручением акима Алматы Б. Сагинтаева и является частью комплекса мер по улучшению экологической обстановки в городе.

Напомним также, что право на доступ к экологической информации оговорено в Экологическом кодексе Республики Казахстан.