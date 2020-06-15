Алматинцам вернут более 11 млн тенге за тепло

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Возврат будет произведен потребителям, не имеющим приборов учета тепла, с учетом фактической температуры наружного воздуха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

По итогам рассмотрения представленных теплоснабжающими организациями документов Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РРК по городу Алматы определил сумму, подлежащую возврату потребителям за отопительный период 2019-2020 годов.

Сумма возврата по ТОО «Алматинские тепловые сети» составила 11,6 млн тенге с НДС .

Возврат будет произведен потребителям, не имеющим приборов учета тепла, с учетом фактической температуры наружного воздуха, уточнили в ведомстве.