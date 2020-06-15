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Алматинцам вернут более 11 млн тенге за тепло

15 Июня 2020 18:24
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Алматинцам вернут более 11 млн тенге за тепло

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Возврат будет произведен потребителям, не имеющим приборов учета тепла, с учетом фактической температуры наружного воздуха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

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По итогам рассмотрения представленных теплоснабжающими организациями документов Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РРК по городу Алматы определил сумму, подлежащую возврату потребителям за отопительный период 2019-2020 годов.

Сумма возврата по ТОО «Алматинские тепловые сети» составила 11,6 млн тенге с НДС .

Возврат будет произведен потребителям, не имеющим приборов учета тепла, с учетом фактической температуры наружного воздуха, уточнили в ведомстве.


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#Алматы   #ЖКХ   #Цены и тарифы  
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