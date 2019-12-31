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Алматинцам списали задолженность за канализацию

31 Декабря 2019 20:14
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Алматинцам списали задолженность за канализацию

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – После многочисленных обращений жителей города, по поручению акима Алматы положительно решен вопрос списания задолженности, образовавшейся за услуги по септику, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на «Алматы Су».

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«В 2009-2015 годах в городе Алматы потребителям, проживающим в частных жилых домах и не подключенным к центральной канализации, в соответствии с действующими на тот момент нормами законодательства РК выставлялись начисления по услуге водоотведения. После внесения изменений в законодательство с мая 2015 года начисления за септик не производились», - рассказали в организации.

Вместе с тем ранее выставленные начисления (за 2009-2015 годы) ежемесячно присутствовали в квитанциях. Сумма списания составила 131 млн тенге.

В настоящее время предприятием «Алматы Су» проводится соответствующая корректировка по списанию долгов за септик, которая в полном объеме отобразится в счете квитанции за февраль 2020 года.



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Ключевые слова: Алматы, ЖКХ, Акимат,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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