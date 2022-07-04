Алматинцам рекомендуют носить маски - вышло новое постановление

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач города Алматы Касымхан Алпысбайулы подписал новое постановление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В документе говорится, что акимам районов, госорганам необходимо провести активную информационно-разъяснительную работу с населением о необходимости вакцинации и ревакцинации через каждые 6 месяцев против КВИ, перевести сотрудников с противопоказаниями к вакцинации, беременных, контактных лиц с больными COVID-19 на дистанционную работу.

Также необходимо обеспечить ревизию (очистка, мойка, дезинфекция, замена фильтров) систем вентиляции и кондиционирования воздуха, с проветриванием всех помещений.

Всем физическим и юридическим лицам рекомендовано ношение масок в закрытых помещениях с массовым скоплением людей - это автобусы, метро, ТРЦ, торговые дома, крытые рынки, ЦОНы, банки, кинотеатры, театры, цирки, концертные залы, автовокзалы, спортивные мероприятия со зрителями, конференции

Постановление вступает в силу с 00:00 часов 7 июля.

Ранее сообщалось , что Алматы перешел в «желтую» зону по коронавирусу.



