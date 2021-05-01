Алматинцам рекомендовали не парковать авто в местах испытаний теплосетей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Во время гидравлических испытаний тепловых сетей, алматинцам рекомендовали соблюдать меры предосторожности и временно воздержаться от парковки автомобилей в местах их проведения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Испытания будут проводиться с 4 до 7 часов утра с 4 по 21 мая на территории восьми районов Алматы.

«Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия. В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем в ТОО «АлТС» по телефону: 378-06-48 (добавочный 1014), 378-06-62 (добавочный 1013) или 109», - обратились к горожанам в ТОО «Алматинские тепловые сети».

С графиком проведения испытаний теплосетей (по улицам и микрорайонам) можно ознакомиться здесь.

Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.

Гидравлические испытания проводятся в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону для проверки состояния оборудования теплосетей и выявления проблемных участков трубопроводов.



