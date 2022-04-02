Алматинцам раздадут более двух тысяч саженцев для озеленения дворов
По информации городского акимата, жители которые подали заявки на получение саженцев в рамках акции «Зеленый двор», получат 2400 саженцев деревьев лиственных пород.
Всего в этом году в управление зеленой экономики поступила 191 заявка от физических и юридических лиц. Это больше на 50% по сравнению с прошлым годом.
Напомним, управлением зеленой экономики ежегодно весной и осенью проводится акция «Зеленый двор».
Цель акции - приобщить населения к озеленению внутридворовых территорий и земель общего пользования, а также формирование экологической культуры. Участники акции бесплатно получат ясень, клен, вяз, тополь, акацию, катальпу и березу.
После получения саженцев жители принимают на себя обязательства по уходу за деревом и подписывают необходимые документы.
Посадка запланирована на ближайшие дни. После этого участникам акции необходимо направить фотоотчет в управление.