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    13:48, 02 Апрель 2022 | GMT +6

    Алматинцам раздадут более двух тысяч саженцев для озеленения дворов

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы жителям раздадут 2400 саженцев в рамках акции «Зеленый двор», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации городского акимата, жители которые подали заявки на получение саженцев в рамках акции «Зеленый двор», получат 2400 саженцев деревьев лиственных пород.

    Всего в этом году в управление зеленой экономики поступила 191 заявка от физических и юридических лиц. Это больше на 50% по сравнению с прошлым годом.

    Напомним, управлением зеленой экономики ежегодно весной и осенью проводится акция «Зеленый двор».

    Цель акции - приобщить населения к озеленению внутридворовых территорий и земель общего пользования, а также формирование экологической культуры. Участники акции бесплатно получат ясень, клен, вяз, тополь, акацию, катальпу и березу.

    После получения саженцев жители принимают на себя обязательства по уходу за деревом и подписывают необходимые документы.

    Посадка запланирована на ближайшие дни. После этого участникам акции необходимо направить фотоотчет в управление.


    Теги:
    Экология Акимат Общество Алматы
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