Алматинцам раздадут более двух тысяч саженцев для озеленения дворов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы жителям раздадут 2400 саженцев в рамках акции «Зеленый двор», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации городского акимата, жители которые подали заявки на получение саженцев в рамках акции «Зеленый двор», получат 2400 саженцев деревьев лиственных пород.

Всего в этом году в управление зеленой экономики поступила 191 заявка от физических и юридических лиц. Это больше на 50% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, управлением зеленой экономики ежегодно весной и осенью проводится акция «Зеленый двор».

Цель акции - приобщить населения к озеленению внутридворовых территорий и земель общего пользования, а также формирование экологической культуры. Участники акции бесплатно получат ясень, клен, вяз, тополь, акацию, катальпу и березу.

После получения саженцев жители принимают на себя обязательства по уходу за деревом и подписывают необходимые документы.

Посадка запланирована на ближайшие дни. После этого участникам акции необходимо направить фотоотчет в управление.