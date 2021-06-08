Алматинцам разъяснили, в каком формате пройдет перепись населения

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С 1 сентября по 30 октября 2021 года по всей стране будет проводиться общенациональная перепись населения. Она пройдет под девизом «В Казахстане каждый важен!», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Перепись населения позволит получить необходимые для принятия эффективных управленческих решений аналитические данные, в том числе реальную численность населения, возрастной состав, гендерный состав, степень урбанизации и другие сведения. Таким образом по итогам переписи городские решения будут приниматься с учетом охвата каждого алматинца.

В Алматы уже начаты комплексные подготовительные работы. Учитывая, что перепись будет проходить как онлайн-, так и в оффлайн-режиме, привлечены 3 412 человек, которые будут осуществлять подворной обход и контроль, фиксацию заполнения опросных листов - это уполномоченные по району, по участку, инструкторы-контролеры, регистраторы и счетчики.

Так, с 1 июня по 30 июня интервьюеры, инструкторы-контроллеры и регистраторы проведут обход всех жилых и нежилых помещений для уточнения адреса и числа проживающих людей. Интервьюер будет иметь соответствующее удостоверение с заверенной печатью, а также опознавательные шарф и портфель синего цвета с символикой Национальной переписи 2021. По итогам обхода будет проведено районирование, т.е. территория города Алматы будет разделана на счетные участки.

Важно отметить, что главным новшеством национальной переписи 2021 года является внедрение современных цифровых технологий и автоматизация процесса, то есть горожанам также предоставлена возможность заполнить опросные листы самостоятельно в режиме онлайн. С 1 сентября начнет работу специальный сайт sanaq.gov.kz, на котором до 15 октября алматинцы самостоятельно смогут в онлайн-режиме ответить на все вопросы, которые будут задаваться в рамках переписи.

В октябре месяце в рамках сплошного обхода интервьюеры с помощью электронных планшетов будут проводить опрос уже среди тех респондентов, которые не прошли перепись в онлайн-режиме в установленные сроки.

В период проведения Национальной переписи 2021 года будет работать единый call-центр на всей территории страны для мобильных и стационарных телефонов по номеру «1446». Также будет действовать номер 8 8000 800 878, где звонки в call-центр будут бесплатными.