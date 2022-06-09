9 Июня 2022 20:25

Алматинцам не рекомендуют парковать транспорт в местах проведения работ на теплосетях

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы проводится второй этап испытаний тепловых сетей, жителям рекомендовано воздержаться от парковки автотранспорта в местах проведения испытательных работ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТОО «Алматинские тепловые сети».

Во время гидравлических испытаний тепловых сетей, которые будут проводиться с 04:00 до 07:00 часов утра с 13-го июня по 22-е июня 2022 года на территории восьми районов Алматы, горожанам и гостям мегаполиса рекомендуем соблюдать меры предосторожности и временно воздержаться от парковки автомобилей в местах проведения работ.

В компании предупредили, что не исключены нештатные ситуации, несмотря на меры обеспечения безопасности.

«В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем в ТОО «Алматинские тепловые сети» по телефонам: 378-06-48 (добавочный 1014), 378-06-62 (добавочный 1013) или 109», - сообщили в пресс-службе компании.

График проведения испытаний теплосетей (по улицам):

13 и 14 июня

- Алмалинский и Медеуский районы: Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Уалиханова – Айтеке Би;

- Алмалинский и Жетысуский районы: Абылай Хана – Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Тобаякова – Сейфуллина.

13 июня

- Бостандыкский район: Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база –Ходжанова – Аль-Фараби– микрорайон Алмагуль;

- Алатауский район: поселок Аққайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа;

- Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Шагабутдинова – Тимирязева – Розыбакиева.

13 и 14 июня

- Алмалинский и Жетысуский районы: Казыбек би – Шарипова – Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова – Желтоксан;

- Алмалинский и Медеуский районы: Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Валиханова – Айтеке би.

13-15 июня

- Турксибский район: Сейфуллина – Жумабаева – Дулатова – Котельникова.

13 -17 июня

- Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина и по улице Ботаническая.

14 июня

- Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра– Тлендиева– Варламова– Жандосова– Айманова;

Наурызбайский район: Жуалы – Сабденова – Алтын Орда – Райымбека.

14 и 15 июня

- Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина – Рыскулова –Жангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя;

- Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Алтынсарина – Яссауи.

14 по 17 июня

- Бостандыкский район: Аскарова – микрорайон Мирас – санаторий «Алматы» – Саина – Аль-Фараби – микрорайон Казахфильм – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – М. Ганди – Назарбаева;

- Медеуский район: Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендыкулова – Аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД.

15 июня

- Алатауский район: Мөнке би – Б.Момышұлы – Ф.Онғасыровой – микрорайон Зердели;

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Байзакова – Тимирязева –Розыбакиева.

15 и 16 июня

- Ауэзовский район: Улугбека – Куанышбаева – речка Большая Алматинка – Рыскулбекова – Саина;

- Алмалинский и Бостандыкский районы: Казыбек би – Панфилова – Сатпаева – Байтурсынова.

16 июня

- Алмалинский и Жетысуский районы: Макатаева – Бокейханова – Рыскулова – Сейфуллина.

16-17 июня

- Турксибский район: Сейфуллина – Акан-Сери – Кассина – Котельникова;

- Бостандыкский район: микрорайон Орбита – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Жарокова – Басенова;

- Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – речка Есентай – Гоголя.

17 июня

- Алмалинский район: Чокина – Карасай батыра – Емцова – Райымбека;

- Алатауский район: Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Данченко;

- Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского – Богенбай батыра – Кабанбай батыра – Калдаякова – Шевченко – Байсеитовой.

20 июня

- Алмалинский район: Карасай батыра – Гайдара – Райымбека – Масанчи.

21 июня

- Ауэзовский, Алмалинский, Алатауский районы: Толе би – Райымбека – Яссауи – Емцова.

21 и 22 июня

- Ауэзовский район: Абая – Рыскулова – Яссауи – Гайдара - речка Большая Алматинка;

- Ауэзовский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Толе би – Сатпаева – Ашимова – Гайдара.

22 июня

- Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би – Панфилова – Шевченко – Байсеитовой – Сатпаева – речка Есентай;

- Алатауский район: Монке би – Момышулы – Райымбека – Фаризы – Онгасыровой;

Наурызбайский район: Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын Алаш.

Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.

Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния оборудования теплосетей и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону.

«Приносим свои извинения и просим с пониманием отнестись к временным неудобствам!» - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что горячей и холодной воды временно не будет в двух районах Алматы.