Алматинцам напомнили о правилах ношения и утилизации масок

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин напомнил о правилах ношения и утилизации масок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Маска на сегодня является самым эффективным инструментом защиты от КВИ, а также от заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. Учитывая наступление сезона ОРВИ, гриппа, в целях защиты своего здоровья рекомендуется ношение масок как одноразовых, так и многоразовых.





«Каждый человек вправе определять, какую маску носить. Нет требований, носите одноразовые или многоразовые маски. Ни в каких нормативных актах это не отражено. Если выдерживать режим их смены правильно, вовремя менять, через каждые 2-3 часа – эти маски обеспечивают защиту. Можно носить и одноразовые, и многоразовые маски. Но предпочтение отдаётся одноразовым маскам», — сказал Жандарбек Бекшин.





Следует отметить, что использование и утилизация масок должны быть правильными. Неправильное их использование может дать обратный эффект и наоборот стать источником инфекции.





Следует придерживаться следующих правил: аккуратно наденьте маску так, чтобы она закрывала рот и нос, и надежно закрепите, сведя к минимуму зазоры между лицом и маской;

избегайте касания маски во время использования;

снимите маску, используя надлежащую методику (возьмитесь за резинки сзади, не прикасаясь к передней части маски);

после снятия маски или, если вы случайно прикоснулись к использованной маске, обработайте руки с помощью спиртосодержащего средства или вымойте их с мылом;

как только маска становится сырой, замените ее на новую — чистую и сухую;

не используйте одноразовые маски повторно;

сразу после использования выбрасывайте маски в контейнер для отходов, заблаговременно завернув их в полиэтиленовый пакет.



