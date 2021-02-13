Алматинцам напомнили о необходимости продолжения соблюдения всех ограничительных мер

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Каковы шансы распространения новых различных штаммов коронавируса в Казахстане, о продолжительности пандемии и текущей эпидемиологической ситуации в городе на онлайн-брифинге более подробно рассказала заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова.

По ее словам, эпидемиологическая ситуация в Алматы остается напряженной.

«С 31 января наш город находится в «зеленой зоне» матрицы оценки эпидемиологической ситуации, но на сегодня по темпу развития коронавирусной эпидемии Алматы имеет репродуктивное число R- 0,949, то есть, очень близко к 1,0, при превышении которого мы перейдем в «желтую зону». В связи с этим, в городе продолжают действовать ограничительные меры, установленные постановлением главного государственного санитарного врача города Алматы.

Эпидемиологическими расследованиями установлено увеличение заражения в общественных местах на 5,1% (с 38,6 до 43,7%), связанного с активизацией посещений общественных мест с теплой погодой и на 2% - в семьях (с 28% до 30%). Отмечается увеличение заражений на семейных мероприятиях - за неделю 16 случаев (2,2%), что свидетельствует о снижении бдительности и мер предосторожности среди населения. Уровень заражения в общественном транспорте остался прежним в пределах 20 - 22%», - рассказала Асель Калыкова.

Заболеваемость среди возрастных категорий остается прежней. Наиболее часто болеют граждане от 20 до 40 лет - 39%, от 40 до 50 лет - 25% и старше 60 лет - 21%. Дети до 14 лет составляют 11% заболевших, молодежь 15 - 19 лет - 4%.

«Для снятия ограничений эпидемиологическая ситуация в Алматы должна стабилизироваться настолько, чтобы подальше отойти от показателя репродуктивного числа R, равной 1,0. Это возможно только при уменьшении заражений в общественных местах, на транспорте и в семьях. Для этого граждане не должны терять бдительность и не расслабляться, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, меньше пользоваться общественным транспортом, по возможности избегать места скопления людей и воздержаться от проведения памятных мероприятий. Одним из частых мест заражения является общественный транспорт. В первую неделю февраля 22% заболевших указали на это. Эпидемиологическими расследованиями выявлено, что на ТРЦ приходится также 22% случаев заражений, с кинотеатрами связаны 9 случаев заражения с начала года», - отметила спикер.

Спикер также рассказала о том, зафиксирован ли в городе коронавирус новой формы.

«На сегодня новых выявленных штаммов коронавируса в городе не зарегистрировано. Вероятность того, что новые штаммы могут спровоцировать новую волну пандемии, очень низкая, поскольку основа вируса не изменится, тем более началась массовая вакцинация во всем мире», - сказала Асель Калыкова.

Спикер также проинформировала о том, как обстоит ситуация с коллективным иммунитетом.

«Ситуация с коллективным иммунитетом пока неясна, потом что масштабно эти исследования не проводились. Предварительно проводились исследования в лаборатории Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга в небольших масштабах методом случайной выборки, который показал наличие иммунной прослойки в городе Алматы более 50%, с чем, возможно, связана, вяло протекающая вторая волна эпидемии. После снижения цен на тесты количество самообращений увеличилось», - добавила она.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 13 февраля, Алматы находится в «зеленой зоне» по темпам распространения коронавируса.