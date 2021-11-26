Алматинца осудили на 10 лет за изготовление синтетических наркотиков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 10 лет лишения свободы получил алматинец за изготовление синтетических наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировали в Алматинском городском суде, осужденный Ш. через интернет заказал конструктор, содержащий реагенты для изготовления мефедрона и аннотацию к нему, затем снял в аренду на 4 дня квартиру, куда привез полученные компоненты и в домашних условиях начал изготавливать психотропное вещество для дальнейшей реализации.

«В результате оперативно розыскных мероприятий сотрудниками управления по противодействию наркобизнесу департамента полиции города Алматы противоправные действия Ш. были пресечены, а в ходе обыска арендованной квартиры обнаружены и изъяты не только оборудование для изготовления психотропного веществе, но и изготовленный Ш. мефедрон весом 196,22 грамма, что является особо крупным размером, который Ш. изготовил и хранил в целях сбыта», - говорится в сообщении суда.

Как пояснили в горсуде, за такое преступление санкция статьи 297 ч. 3 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

«Апелляционной инстанцией оставлен без изменения приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы в отношении Ш. осужденного за незаконное изготовление, хранение в целях сбыта психотропного вещества-мефедрона, в особо крупном размере ( ст. 297 ч.3 п.3 УК) к 10 годам лишения свободы. Ш. назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с учетом данных о его личности, характере и степени общественной опасности содеянного, необходимое и достаточное для исправления личности осужденного, предупреждения совершения новых уголовных правонарушений», - уточнили в суде.

Дело рассмотрено в апелляционной инстанции по апелляционным жалобам осужденного и его адвоката. Приговор суда оставлен без изменения и вступил в силу.