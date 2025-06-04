Алматы успешно провел первый инфотур 2025 года для зарубежных туроператоров

В мероприятии приняли участие 10 представителей ведущих туроператоров из Урумчи.

Погружение в атмосферу Алматы

Фото: Sky Way LTD

За четыре насыщенных дня гости познакомились с туристическим потенциалом города и его окрестностей. В программу инфотура вошли:

обзорная экскурсия по Алматы;

посещение этноауыла «Гунны» с участием в мастер-классах по казахской кухне и традиционным играм;

поездка на курорт Шымбулак и каток Медеу;

знакомство с музеями, ботаническим садом, рынками и культурными локациями города.

Фото: Sky Way LTD

Участники отметили высокий уровень организации тура, качественный сервис, профессиональную работу гидов и уникальную атмосферу гостеприимства. В ходе B2B-встреч были достигнуты предварительные договорённости о продвижении Алматы в туристических продуктах зарубежных компаний.