14:10, 04 Июнь 2025 | GMT +5
Алматы успешно провел первый инфотур 2025 года для зарубежных туроператоров
В мероприятии приняли участие 10 представителей ведущих туроператоров из Урумчи.
Погружение в атмосферу Алматы
За четыре насыщенных дня гости познакомились с туристическим потенциалом города и его окрестностей. В программу инфотура вошли:
- обзорная экскурсия по Алматы;
- посещение этноауыла «Гунны» с участием в мастер-классах по казахской кухне и традиционным играм;
- поездка на курорт Шымбулак и каток Медеу;
- знакомство с музеями, ботаническим садом, рынками и культурными локациями города.
Участники отметили высокий уровень организации тура, качественный сервис, профессиональную работу гидов и уникальную атмосферу гостеприимства. В ходе B2B-встреч были достигнуты предварительные договорённости о продвижении Алматы в туристических продуктах зарубежных компаний.