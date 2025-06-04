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    14:10, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Алматы успешно провел первый инфотур 2025 года для зарубежных туроператоров

    С 18 по 22 мая в Алматы состоялся первый этап международного информационного тура, организованного Управлением туризма города, передает агентство Kazinform.

    Алматы успешно провел первый инфотур 2025 года для зарубежных туроператоров
    Фото: Sky Way LTD

    В мероприятии приняли участие 10 представителей ведущих туроператоров из Урумчи.

    Погружение в атмосферу Алматы

    Sky Way LTD
    Фото: Sky Way LTD

    За четыре насыщенных дня гости познакомились с туристическим потенциалом города и его окрестностей. В программу инфотура вошли:

    • обзорная экскурсия по Алматы;
    • посещение этноауыла «Гунны» с участием в мастер-классах по казахской кухне и традиционным играм;
    • поездка на курорт Шымбулак и каток Медеу;
    • знакомство с музеями, ботаническим садом, рынками и культурными локациями города.
    Sky Way LTD
    Фото: Sky Way LTD

    Участники отметили высокий уровень организации тура, качественный сервис, профессиональную работу гидов и уникальную атмосферу гостеприимства. В ходе B2B-встреч были достигнуты предварительные договорённости о продвижении Алматы в туристических продуктах зарубежных компаний.

    Sky Way LTD
    Фото: Sky Way LTD
    Теги:
    Туризм Алматы
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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