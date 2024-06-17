Алматы становится брендом мировых шахмат - спортивный функционер

В эти дни в алматинском Дворце спорта имени Балуана Шолака проходит юношеский чемпионат Азии по шахматам. Об организационной составляющей континентального первенства среди лучших шахматистов Азии корреспондент агентства Kazinform попросил рассказать директора одной из главных арен Алматы Ержана Саурыкова, который вместе с ректором Satbayev University Мейрамом Бегентаевым совершил первый ход в пятый игровой день азиатского первенства.

- Алматы достаточно быстро набирает вес в мире Каиссы и становится известным для мирового шахматного сообщества местом для проведения крупных турниров. На протяжении последних лет под сводами Дворца спорта имени Балуана Шолака были организованы на самом высоком уровне турниры для разных категорий шахматистов со всего мира. Настал черед юношеского чемпионата Азии, который стал промежуточным и не последним турниром высочайшего уровня, который принимает арена им. Балуана Шолака. Зарубежные гости подчеркивают, что имидж Казахстана в шахматном мире усиливается, а наш любимый город Алматы становится брендом мировых шахмат. Выражаю каждому нашему сотруднику искреннюю благодарность за проявленный профессионализм перед самыми взыскательными наблюдателями из числа самих участников и со стороны Международной федерации шахмат. Первые номера мировых шахмат разных лет, такие как Дин Лижэнь, Ян Непомнящий, Магнус Карлсон после чемпионата мира 2022 года дали высочайшую оценку как спортивной составляющей, так и организационной. Не сказать, что мы достигли уровня Нью Васюков (смеется), но что-то подобное нам пришлось испытать на себе. Когда весь шахматный бомонд побывав у нас, то они искренне благодарили принимающую сторону. Безусловно, в этом огромная заслуга республиканской федерации шахмат, которая со своей стороны прилагает огромные усилия для развития и популяризации этой замечательной интеллектуальной игры, - говорит директор легендарного спортивного сооружения.

По словам Ержана Саурыкова на проходящем юношеском чемпионате Азии удалось собрать более 600 участников с разных уголков континента.

- Более 300 столов для одновременного участия в соревнованиях не пустуют. Спортсмены вошли в рабочий ритм и все движется в соответствии с расписанием и календарем турнира. Никаких проблем в этом никто не испытывает. С удовольствием отмечаю, что удалось по максимуму создать условия для нормального соревновательного процесса и это говорит о нашем успешном применении приобретенного опыта, причем в короткие сроки. Скажу, что единственным замечанием пару лет назад со стороны федерации шахмат стал вопрос о недостаточно ярком освещении арены, но мы добавили яркости и теперь все на высшем уровне. Это я не сам себе даю такую оценку, а цитирую чиновников и привожу мнение именитых гостей. Любой желающий может посетить игры, увидеть, как проходят схватки за шахматной доской. Также можно понаблюдать через мониторы, установленные в фойе, и прислушаться к комментариям специалистов, которые наблюдают за играми в режиме онлайн.

Спортивный функционер пригласил всех желающих посетить соревнования.