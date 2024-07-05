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    15:45, 05 Июль 2024 | GMT +6

    Алматы — самый дорогой город Центральной Азии

    алматы
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Согласно рейтингу Numbeo, за первую половину 2024 года, Алматы остается «самым дорогим городом» Центральной Азии. Также по итогам первого полугодия, индекс стоимости жизни в Алматы и Астане снизился передает агентство Kazinform.

    Numbeo — крупнейшая в мире база данных о стоимости и качестве жизни, основанная в 2009 году. Рейтинги формируются на основе отзывов пользователей, учитывая цены на аренду жилья, продукты питания, рестораны и другие факторы.

    В рейтинг вошли 218 городов, первое место занял швейцарский город Женева, а последнее — пакистанский Карачи.

    Город Алматы же занял 164-е место, а Астана — 176-е место.

    Среди городов Центральной Азии лидирует Алматы, за ним следует Астана. Бишкек и Ташкент заняли третье и четвертое места соответственно.

    Если брать Азию в целом, то Алматы и Астана находятся на 32-м и 36-м месте. Сингапур остается самым дорогим в Азии.

    По состоянию на январь 2024 года, Алматы и Астана занимали 279-е и 296-е места, однако на тот момент в списке было 370 городов.

    Рейтинг составлен по шести показателем, и при сравнении индекса стоимости жизни в январе и сейчас, то у обоих городов Казахстана он снизился, в Алмате с 35,9 до 34,2, а в Астане с 33,6 до 31,9. При сравнении показателей арендной платы жилья, они также снизились.

    Теги:
    Регионы Казахстана Рейтинг Общество Алматы Центральная Азия
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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