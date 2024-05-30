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    20:51, 29 Май 2024 | GMT +6

    Алматы примет этапы Кубка мира по фристайлу-могул и фристайл-акробатике

    Алматы примет этапы Кубка мира по фристайлу-могул и фристайл-акробатике
    Фото: НОК РК

    Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) представила обновленный календарь главных мировых турниров по фристайлу-могул и фристайл-акробатике на новый сезон, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Согласно представленному проекту, один из этапов Кубка мира состоится в Алматы. Мегаполис примет международный старт в 2025 году.

    Так, ЭКМ по фристайлу-могул и фристайл-акробатике пройдут с 21 по 23 февраля.

    Начнется же предолимпийский сезон 29 ноября текущего года с проведения этапа Кубка мира в Руке (Финляндия).

    Чемпионат мира пройдет с 17 по 30 марта 2025 года.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Алматы
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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