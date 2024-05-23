Алматы и Жетысу становятся центрами производства синтетических наркотиков

С начала года на территории страны уничтожено 33 нарколаборатории. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев на заседании Общественной палаты при Мажилисе по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Наркоситуация в стране зависит от трех основных факторов: наличия конопляного сырья, выращенного в нашей стране, трафика афганского героина в северном направлении и распространения синтетических наркотиков. В частности, наши южные регионы расположены в крупных транспортно-логистических узлах — городе Алматы, Алматинском, Жетысуском районах. В этом году основная часть лабораторий по производству синтетических наркотиков наблюдалась в указанных регионах. С начала года правоохранительными органами и спецслужбами уничтожено 33 нарколаборатории. Было конфисковано более 10 тонн прекурсоров. Таким образом, было пресечено производство 1 тонны готовых к употреблению лекарств. Это около 3 миллионов разовых доз и тысячи спасенных жизней, — сказал Марат Кожаев.

Согласно озвученным данным, за 4 месяца текущего года выявлено 2729 нарушений, связанных с наркотиками, в том числе 1117 преступлений.